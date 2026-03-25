Baharın müjdecisi olarak yetişen Adıyaman tezgahlarında yerini alan bademlerin kilosu 500 liradan alıcı bulduğu kaydedildi.

Tezgahında badem satarak geçimini sağlayan Mustafa Bilgin, taze çağla bademlerin kilosunun bu yıl 500 TL'den satıldığını belirtti.

Mustafa Bilgin, bademin baharın simgesi olduğunu ve bu özel meyvenin Adıyaman'da çokça tercih edildiğini ifade ederek şunları söyledi;

'Herkesin sabırsızlıkla beklediği badem sezonu açıldı. İlk bademleri satmaya başladık. Fiyatlar şu anda ilk seferler olduğu için biraz pahalı kilosu 500 TL'den bademlerimizi satıyoruz. Genelde çocukların, hamile kadınların bademe olan talebi daha fazla. Geçen sene yaşanan donlardan dolayı bademler çok olmamıştı. Badem biliyorsunuz Adıyaman'da önemli bir ürün Adıyaman'ın ürünleri çıkmaya başladığı zaman fiyatlar biraz daha düşecektir.'

