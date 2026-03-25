Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde açılan kreş ve gündüz bakımevine başvurular sürüyor. Çocukların gelişimini desteklemeyi ve ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen tesis, modern donanımı ve güvenli yapısıyla dikkat çekiyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projeyi 'Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır' sözleriyle değerlendirdi. Tutdere, vatandaşları başvuru yapmaya davet ederek, 'Yeşilyurt Mahallemizde hizmete sunduğumuz kreş ve gündüz bakımevimize gösterilen ilgi bizleri memnun ediyor. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim almasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor' dedi.

Başvuru ve detaylı bilgi için Yeşilyurt Mahallesi 2157. Sokak No: 29 adresi veya 0533 940 65 85 numaralı telefon üzerinden iletişim sağlanabiliyor.

