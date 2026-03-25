Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan anne ve bakıma muhtaç kızının zor yaşam koşulları geçtiğimiz günlerde Perre Haber Ajansı tarafından gündeme taşınmıştı. Yapılan haberde, toprak evde yaşayan ailenin pencerelerinde cam bulunmadığı, yağışlı havalarda rüzgar ve yağmurun doğrudan içeri girdiği belirtilmişti. Haberin ardından duyarlı vatandaşlar ve kurumlar harekete geçti.

Poyraz Cam Firması tarafından evin camları takılırken, Kayseri merkezli bir derneğin de devreye girerek evin komple onarımını üstleneceği bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi 1309 No:3 adresinde yaşayan anne ve kızının, maddi imkânsızlıklar nedeniyle zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğü, annenin bakıma muhtaç kızına refakat ettiği için çalışamadığı öğrenildi.

