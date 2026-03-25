Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Hayrunnisa Berk ve Meryem Berkin'in isimlerinin verildiği anasınıfında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Minik öğrenciler için gerçekleştirilen programda çeşitli hediyeler dağıtılarak çocukların yüzleri güldürüldü.

Etkinlik kapsamında özellikle kız çocuklarına yönelik ayakkabı, toka ve kolonya gibi hediyeler hazırlanarak öğrencilere teslim edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu dikkat çekerken, Hayrunnisa Berk ve Meryem Berkin'in isimleri bir kez daha anıldı.

Deprem şehitlerinin annesi Ayşe Berk'in de katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar sınıf içerisinde çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe eşlik etti.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bilinen 'Dedemin Seyir Defteri' de etkinliğe destek verdi. Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, hayatını kaybeden Hayrunnisa Berk ve Meryem Berkin'in hatırası yaşatıldı.

