Adıyaman'ı temsilen milli takım sürecine dahil olan sporcular İlayda Ayaydın ve Berfin Çelik, 2027 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için oluşturulacak 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı aday kadrosu kapsamında gerçekleştirilecek oyuncu taramalarına kabul edildi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, sporcuları makamında kabul ederek başarı dileklerini iletti.

Elüstü, yaptığı açıklamada, '2027 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın oluşturulması amacıyla gerçekleştirilecek oyuncu taramalarına kabul edilen sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz' dedi.

Elüstü, Adıyaman'ı temsilen bu önemli sürece dahil olan İlayda Ayaydın ve Berfin Çelik'i azim ve gayretlerinden dolayı kutladıklarını belirterek, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenörler Burak Topbal ve İpek Güvenoğlu'na da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program sonunda sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

