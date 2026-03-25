Adıyaman Üniversitesi Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu, 5. Dönem ÜNİDES kapsamında hayata geçirilen 'QR Nesli İyilik Peşinde' projesini başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlik, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde düzenlendi.

Programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, İl Müdür Yardımcısı Osman İde, topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. Ezgi Kovancı ve topluluk başkanı Mustafa Eren Gültekin katıldı.

Proje kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde Sevgi Evlerinde kalan 7-12 yaş arasındaki 20 çocuk ve 5 kurum personeli ile birlikte ahşap oyuncaklar boyandı. Çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de atık malzemelerle yapılan süslemelerle geri dönüşüm bilincine dikkat çekildi.

Projenin diğer bölümünde ise üniversite kampüsündeki 60 farklı noktaya QR kodlu afişler yerleştirildi. QR kodlar aracılığıyla öğrenciler kamu yararına yönelik görevleri tamamlayarak puan topladı. Süreç sonunda en yüksek puanı alan öğrenciler, yemek ve gezi programlarıyla ödüllendirilecek. Etkinlik süresince toplanan mama bağışlarının da hayvan barınaklarına ulaştırılacağı ifade edildi.

Etkinlik sonunda, çocuklara yemek ve yaş pasta ikram edildi.

