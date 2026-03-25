AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, İshak Şan ve Mustafa Alkayış, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Adıyaman için büyük önem taşıyan ulaşım projeleri ele alındı.

Milletvekili Hüseyin Özhan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Besni-Üçgöz arası yolun Karayolları sorumluluğundaki kısmının yapılması, Sincik-Kahta ve Gerger-Narince-Kahta yollarının tamamlanması, Kahta-Adıyaman-Gölbaşı BSK çalışmaları ve Adıyaman-Çelikhan yolu projelerinin kesintisiz sürdürülmesi planlanıyor. Bu projelerle Adıyaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Milletvekilleri, Bakan Uraloğlu'na gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür etti.

