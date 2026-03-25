Terör Örgütü DEAŞ'ın Finans Ve Propaganda Ağ Darbe Alıyor

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde operasyonlar için düğmeye basıldı.

Geniş Kapsamlı Operasyonda 24 İl Hedef Alındı

Bu kapsamda Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 88 şüpheli gözaltına alındı.

Finans Ve Sosyal Medya Faaliyetleri Deşifre Edildi

Zanlıların, terör örgütüne üye oldukları, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

