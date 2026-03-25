Altınşehir Mahallesi'ndeki 100 yataklı Devlet Hastanesi Projesi'nin ihale süreci tamamlandı. Prof. Dr. Mehmet Şirik, yer teslimi öncesi teknik ekiple birlikte sahada incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Altınşehir Mahallesi'nde yapılacak yeni hastane, Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendirecek ve halkımıza daha modern, erişilebilir hizmet sunacaktır' ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin olarak teknik ekip eşliğinde arsa alanında yapılan incelemeler sonucunda, 2026 yılı içinde tamamlanarak yapım ihalesine geçilmesi hedefleniyor. Yeni sağlık merkezi, modern standartlarda hizmet sunarken, halkın ihtiyaç ve talepleri dikkate alınacak.

Prof. Dr. Şirik incelemeler sonucunda yapılan açıklamada, 'Sağlıkta güçlü adımlar, geleceğe güvenli yarınlar kazandırır. Adıyaman'ın her köşesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Halkımıza hayırlı olsun' dedi.

