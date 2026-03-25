Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 17. yılında Adıyaman'da mevlit okutuldu.

BBP Adıyaman İl Teşkilatı tarafından Meydan Camii'nde öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi. Programda Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ile tüm şehitler için dualar edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı, yaptığı konuşmada dava ve fikir insanı Muhsin Yazıcıoğlu ile tüm şehitler için mevlit programı düzenlediklerini ifade ederek,

' Bugün burada ömrünü milletine inancına ve davasına adamış büyük dünya lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu büyük bir rahmet ile anmak için toplandık. Muhsin Başkan sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir dava adamı bir gönül insanı, dimdik duruşun bir sembolüydü. O hayatı boyunca hakkın, hakikatin yanında durmuş hiçbir zaman eğilmemiş bir bükülmemiş milletinin değerlerinden asla taviz vermemiştir. Onun mücadelesi makam mevki ya da çıkar mücadelesi değil inanç ve onur mücadelesiydi, onun mücadelesi ülke ve bayrak mücadelesiydi. Bugün burada Muhsin başkanımızın 17. ölüm yıl dönümünde düzenlediğimiz mevlit programı için bir araya geldik, Öncelikle elim bir şekilde kaybettiğimiz Muhsin başkanımıza onunla beraber şehit düşen diğer vatandaşlarımıza ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet acılı ailelerine tekrardan sabırlar diliyoruz' dedi.

Programa, BBP Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

Kaynak : PERRE