Balkan Gençlik Hareketi (BAGEHA), gençlerin kültürel çeşitliliği keşfetmelerine, ufuklarını genişletmelerine ve yeni deneyimler kazanmalarına imkân tanıyan uluslararası bir gençlik hareketi olarak öne çıkıyor. Balkanlar'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı sunan oluşum, farklı ülkelerden gençleri bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirmeyi ve kapsayıcı bir seyahat anlayışı oluşturmayı hedefliyor.

Adıyaman'dan projeye katılım gösterecek adaylardan biri olan Cihat Çalışkan, 'Bu yaz Balkan Gençlik Hareketi ile 6 ülke ve 17 şehir gezeceğiz. Bu süreç gençler için kendilerini tanıyacakları, farklı kültürlerle buluşacakları ve bakış açılarını geliştirecekleri önemli bir deneyim olacak. Tüm gençleri BAGEHA'ya katılmaya davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Çalışkan, katılmak isteyenlerin başvuru sırasında referans olarak kendi ismini belirtebileceğini de aktardı.

Balkan Gençlik Hareketi'nin önümüzdeki süreçte daha fazla gence ulaşarak uluslararası ölçekte büyümesi ve Türkiye'den katılan isimlerin bu sürece katkı sağlaması bekleniyor.

