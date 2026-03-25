Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 2026 yılında staj yapmak isteyen ortaöğretim öğrencileri için başvuru süreci devam ediyor. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2026 yılı ortaöğretim staj başvurularının 23 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden devam ettiğini hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını tamamen dijital ortamda Bakanlığın Staj Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru sürecinde rehberlik almak isteyen öğrenciler için uygulama kılavuzu ve gerekli formlar Bakanlık web sayfasında yayımlandı.

Başvuru Takvimi ve Yöntemi

Tarih: 23 Mart - 8 Mayıs 2026

Kanal: e-Devlet, Staj Takip Sistemi

Dikkat Edilecek Noktalar

Staj işlemleri tamamen dijital ortamda yürütülmektedir.

Başvuru sırasında rehberlik için yayınlanan kılavuz ve formlar mutlaka incelenmeli.

Ek Dosyalar

Ek-1: Staj Başvuru Uygulama Kılavuzu

Ek-2: Staj Başvuru Formu

Kaynak : PERRE