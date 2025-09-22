Kocaeli Gebze'de bu yıl ikincisi düzenlenen Baba-Çocuk Balık Tutma Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu.

'Rastgele' etkinliğinde katılımcılar kendi oltalarıyla sahilde yerlerini alırken, çocuklar ilk balıklarını yakalamanın heyecanını yaşadı.

Etkinlik boyunca sahilde coşkulu ve renkli anlar yaşanırken, hem çocuklar hem de babalar birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu paylaştı.

Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler verilirken, sahilde kurulan stantlarda ikramlarda bulunuldu.

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için belediye ekipleri gün boyu alanda hazır bulundu.

Etkinliğe katılan aileler, böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Gebze Belediyesi’ne teşekkür etti.