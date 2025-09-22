Şeriban ÖZÇAKMAK – AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'a 26,5 Milyar TL'lik projelerle dev bir ulaşım yatırımı yapılacağının müjdesini verdi.

Projeler hakkında detaylı bilgi veren Milletvekili Resul Kurt, “Adıyaman genelinde hayata geçirilen ve toplam bedeli 26,5 milyar TL'yi bulan karayolu projeleriyle hem şehir içi trafik sorunlarının çözülmesi hem de bölgenin çevre illerle olan bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor” dedi.

“Eğriçay Köprüsü Ve TPAO Kavşağı Projesi, Trafik Akışını Rahatlatacak”

Bölge ulaşımının tamamen yenileneceğinin altını çizen Milletvekili Resul Kurt, “Adıyaman şehir içi trafiğinin kilit noktalarından biri olan Eğriçay Köprüsü ve TPAO Kavşağı düzenlemesi projesi için ihale 18 Eylül 2025'te tamamlandı ve sözleşme aşamasına geçildi. 250 milyon TL bedelli bu projenin sözleşmesi yakın zamanda imzalanacak, ihale ve imza süreci tamamlandığında kısa sürede başlamasını bekliyoruz. Proje tamamlandığında, şehir merkezindeki trafik akışının rahatlaması ve özellikle TPAO kavşağındaki trafik yoğunluğu sona erecek. Adıyaman'da uzun yıllardır beklenen ve halkın talepleri doğrultusunda şekillenen karayolu projeleri, bölgenin ulaşım altyapısını baştan sona yeniliyor.

“Daha Güvenli ve Konforlu Bir Ulaşım Talebini Karşılamak İçin Dev Yatırımlar Gerçekleştiriyoruz”

Projeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Milletvekili Resul Kurt, Hemşehrilerimizin güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım talebini karşılamak için dev yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle sık kazaların yaşandığı güzergâhlarda başlatılan projeler tamamlandığında, yol güvenliği en üst seviyeye çıkacak ve kazaların büyük oranda önüne geçilecektir. Toplam yatırım bedeli 26,5 milyar TL'yi bulan bu projeler, " Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hayata geçiriliyor. Projeleri takip ediyoruz, çalışmalar hızla ilerliyor” dedi.

Adıyaman’da devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Milletvekili Resul Kurt şu ifadelere yer verdi:

Adıyaman – Çelikhan İl Yolu: 10,4 milyar TL'lik dev bir bütçeyle yapılan 39,4 km'lik bu yol, 5 köprü ve 2 tünel içeriyor. 2025 yılı başında başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Tamamlandığında Adıyaman ile Malatya arasındaki ulaşım süresini ciddi şekilde kısaltacak ve kış aylarında güvenli bir geçiş sağlayacak.

Kahta – Narince – Nissibi Yolu: 8,2 milyar TL yatırım bedeline sahip olan 40,8 km'lik bu proje, Kahta, Siverek ve Diyarbakır'a ulaşımı kolaylaştıracak. Bu yolun ikinci etabında kalan 11,2 km yolun ihale süreci tamamlanarak 15.09.2025 tarihinde 3,5 milyar TL ile sözleşme imzalanmıştır. Yolun kısa zamanda tamamlanması ile şehrimize önemli bir ulaşım ağı sağlanmış olacak.

Gölbaşı – Adıyaman – Kahta Yolu: Bölgenin en yoğun hatlarından biri olan 83,5 km'lik bu güzergâh, 2,2 milyar TL'lik yatırımla modernize ediliyor. Proje, Adıyaman'ın Ankara ve İstanbul hattına daha hızlı ve güvenli bağlanmasını sağlayacak.

Besni – Araban Yolu: 730 milyon TL bedelli ve içerisinde 2x304 metrelik Besni Viyadüğü'nü de barındıran 34,2 km uzunluğundaki bu proje, Gaziantep bağlantısını güçlendirerek bölgenin ticari hareketliliğine büyük katkı sunacak.

Narince – Gerger İl Yolu: Gerger ilçesinin ulaşımını kolaylaştıracak, Malatya'ya güvenli ulaşım sağlayacak. Proje tutarı 1,4 milyar TL’dir.

(Malatya-Darende) Ayrımı – Gölbaşı Yolu 2. Kısım: Sincik ilçesinin bağlantısını güçlendirecek. Proje tutarı 1,4 milyar TL’dir.

(Elazığ-Malatya) Ayrımı – (Sincik Damacık) Ayrımı İl Yolu: Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak ve Sincik’in Kahta üzerinden Malatya ve Adıyaman’a ulaşımı hızlandıracak. Proje tutarı 1,1 milyar TL’dir.

Kahta – Sincik Yolu: Besni şehir merkezi ile ana arterler arasındaki bağlantıyı güçlendirecek, trafik yoğunluğunu azaltacak. Proje tutarı 480 milyon TL’dir.

(Gölbaşı-Adıyaman) Ayrımı – Besni İl Yolu: İlçeler arasındaki trafik akışını rahatlatacak. Proje tutarı 330 milyon TL’dir.

Kadim şehrimiz Adıyaman’da toplam 26,5 Milyar TL’lik karayolu yatırımı ile sadece yollarımızı modernize etmiyor; aynı zamanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için hayati bir adım atıyoruz. Bu yatırımlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en somut göstergelerinden biridir.”

Kaynak : PHA