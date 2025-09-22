Milletvekili Kurt: Eğriçay Projesi Başlıyor,

Adıyaman'a Dev Ulaşım Yatırımı: 26,5 Milyar TL'lik Projelerle Bölgenin Çehresi Değişiyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, yapılan yatırımların vatandaşların güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım talebini karşılamaya yönelik olduğunu belirtti.

Adıyaman genelinde hayata geçirilen ve toplam bedeli 26,5 milyar TL'yi bulan karayolu projeleriyle hem şehir içi trafik sorunlarının çözülmesi hem de bölgenin çevre illerle olan bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şehir Merkezini Rahatlatacak Adım: Eğriçay Köprüsü ve TPAO Kavşağı Projesi

Milletvekili Kurt, Adıyaman şehir içi trafiğinin kilit noktalarından biri olan Eğriçay Köprüsü ve TPAO Kavşağı düzenlemesi projesi için ihale 18 Eylül 2025'te tamamlandı ve sözleşme aşamasına geçildi. 250 milyon TL bedelli bu projenin sözleşmesi yakın zamanda imzalanacak, ihale ve imza süreci tamamlandığında kısa sürede başlamasını bekliyoruz. Proje tamamlandığında, şehir merkezindeki trafik akışının rahatlaması ve özellikle TPAO kavşağındaki trafik yoğunluğu sona erecek.



Adıyaman'da uzun yıllardır beklenen ve halkın talepleri doğrultusunda şekillenen karayolu projeleri, bölgenin ulaşım altyapısını baştan sona yeniliyor.

Resul Kurt, yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım talebini karşılamak için dev yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle sık kazaların yaşandığı güzergâhlarda başlatılan projeler tamamlandığında, yol güvenliği en üst seviyeye çıkacak ve kazaların büyük oranda önüne geçilecektir," ifadelerini kullandı. Toplam yatırım bedeli 26,5 milyar TL'yi bulan bu projeler, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hayata geçiriliyor.

İlçeler ve Komşu İller Arası Ulaşım Güçleniyor

Adıyaman'ı çevre il ve ilçelere bağlayacak stratejik projelerle ilgili de bilgi veren Kurt, "projeleri takip ediyoruz, çalışmalar hızla ilerliyor" dedi.

Milletvekili Resul Kurt'un açıkladığı bazı önemli projeler:

• Adıyaman – Çelikhan İl Yolu: 10,4 milyar TL'lik dev bir bütçeyle yapılan 39,4 km'lik bu yol, 5 köprü ve 2 tünel içeriyor. 2025 yılı başında başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Tamamlandığında Adıyaman ile Malatya arasındaki ulaşım süresini ciddi şekilde kısaltacak ve kış aylarında güvenli bir geçiş sağlayacak.

• Kahta – Narince – Nissibi Yolu: 8,2 milyar TL yatırım bedeline sahip olan 40,8 km'lik bu proje, Kahta, Siverek ve Diyarbakır'a ulaşımı kolaylaştıracak.

Milletvekili Kurt,"Bu yolun ikinci etabında kalan 11,2 km yolun ihale süreci tamamlanarak 15.09.2025 tarihinde 3,5 milyar TL ile sözleşme imzalanmıştır. Yolun kısa zamanda tamamlanması ile şehrimize önemli bir ulaşım ağı sağlanmış olacaktır."dedi.

• Gölbaşı – Adıyaman – Kahta Yolu: Bölgenin en yoğun hatlarından biri olan 83,5 km'lik bu güzergâh, 2,2 milyar TL'lik yatırımla modernize ediliyor. Proje, Adıyaman'ın Ankara ve İstanbul hattına daha hızlı ve güvenli bağlanmasını sağlayacak.

• Besni – Araban Yolu: 730 milyon TL bedelli ve içerisinde 2x304 metrelik Besni Viyadüğü'nü de barındıran 34,2 km uzunluğundaki bu proje, Gaziantep bağlantısını güçlendirerek bölgenin ticari hareketliliğine büyük katkı sunacak.

• Diğer Stratejik Yollar: Ayrıca, Gerger ilçesinin ulaşımını kolaylaştıracak Narince – Gerger İl Yolu (1,4 milyar TL), Malatya'ya güvenli ulaşım sağlayacak (Malatya – Darende) Ayrım Gölbaşı Yolu 2. Kısım (1,4 milyar TL), Sincik ilçesinin bağlantısını güçlendirecek (Elazığ-Malatya) Ayr. – (Sincik Damacık) Ayr. İl Yolu (1,1 milyar TL), özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak ve Sincik’in Kahta üzerinden Malatya ve Adıyaman’a ulaşımı hızlandıracak Kahta – Sincik Yolu (480 milyon TL) ve Besni şehir merkezi ile ana arterler arasındaki bağlantıyı güçlendirecek, trafik yoğunluğunu azaltacak (Gölbaşı-Adıyaman) Ayrım – Besni İl Yolu (330 milyon TL) gibi birçok önemli proje de devam etmektedir.

Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Kadim şehrimiz Adıyaman’da toplam 26,5 Milyar TL’lik karayolu yatırımı ile sadece yollarımızı modernize etmiyor; aynı zamanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için hayati bir adım atıyoruz. Bu yatırımlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en somut göstergelerinden biridir. Ulaşımda güvenliği önceleyen, kalkınmayı hızlandıran ve milletimizin yaşam kalitesini yükselten bu çalışmalar, Adıyaman’ımızı geleceğe daha emin adımlarla taşıyacaktır. Yapılan bu önemli çalışmalar ve destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu' na ve Karayolları Genel Müdülüğü bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.