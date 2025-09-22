Şeriban ÖZÇAKMAK – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.05'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilmişti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını ve olumsuz bir durumun olmadığını belirtmişti.

Balıkesir’de Sabaha Karşı Bir Deprem Daha Yaşandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.59'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Sındırgı çevresinde depremler oluyor Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler” dedi.

Pro. Dr. Naci Görür, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

“Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli.”

