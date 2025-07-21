Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da düzenlediği Dağ Bisikleti Turu, doğayla iç içe güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. KOCAELİ (İGFA)

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında Ormanya’da gerçekleştirilen “Dağ Bisikleti Turu”, doğasever bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Katılımcılar, dört kilometrelik orman parkurunda doğayla iç içe unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşadı.

ORMANYA’DA DAĞ BİSİKLETİ TURU BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Dağ Bisikleti Turu’nun ilk etabı, doğaseverlerin yoğun katılımıyla Ormanya’da gerçekleştirildi. Saat 19.00’da başlayan etkinlikte bisikletliler, Ormanya’nın 4 kilometrelik doğal parkurunda pedal çevirerek doğayla bütünleşti. Meşe ağaçlarının gölgesinde, kuş sesleri ve temiz hava eşliğinde ilerleyen katılımcılar, şehir stresinden uzak bir akşam geçirdi. Etkinlik; spor yapmak, doğayla vakit geçirmek ve ruhsal yenilenme yaşamak isteyenler için adeta bir kaçış noktası oldu.

Tura başlamadan önce tüm katılımcılara kask ve güvenlik ekipmanlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Çocuklardan yetişkinlere her yaştan bisiklet severe hitap eden etkinlikte herkes kendi temposunda sürüş gerçekleştirdi. Organizasyon ekibi, parkur boyunca teknik destek ve rehberlik hizmeti sunarak katılımcıların güvenliğini sağladı. Yaklaşık 1 saat süren tur boyunca doğa rehberleri, parkurun flora ve faunası hakkında bilgiler paylaşarak etkinliği eğitici bir deneyime dönüştürdü.

ORMANYA’NIN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİ TAM NOT ALDI

Yemyeşil doğasıyla bilinen Ormanya’da gerçekleştirilen tur, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Ormanın derinliklerinde ilerleyen bisikletliler, karşılarına çıkan sincaplar, kelebekler ve çeşitli kuş türleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşan bisiklet severler, doğayla baş başa kalmanın hem fiziksel hem de zihinsel açıdan yenileyici olduğunu ifade etti.

Ormanya Dağ Bisikleti Turu, Temmuz ayı boyunca her Perşembe günü düzenlenmeye devam edecek. Turlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.