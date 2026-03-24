Başiskele Kavşağı Projesi’nde Yüzde 54 Tamamlandı

Projede ilerleme oranı yüzde 54 seviyesine ulaştı.

Tamamlandığında D-130 Karayolu üzerindeki trafik akışını daha hızlı, düzenli ve güvenli hale getirecek olan proje, bölge ulaşımına önemli katkı sağlayacak.

Köprü ve Dolgu Çalışmalarında Sona Doğru

Projede köprü ayakları ve taşıyıcı sistemlerin inşası sürerken, köprü yaklaşımlarındaki dolgu çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Sahada projenin genel silueti artık net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.

Geofoam Dolgu Yöntemi Dikkat Çekiyor

Çalışmalarda özellikle köprü yaklaşımlarında kullanılan Geofoam dolgu yöntemi öne çıkıyor. Katmanlar halinde yerleştirilen özel bloklar sayesinde hem imalat süreci hızlandırılıyor hem de yapısal avantaj sağlanıyor.

Dünya Çapında Rekor

Projede kullanılan Geofoam miktarıyla dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza atıldı. Tek seferde ve tek proje kapsamında kullanılan en yüksek Geofoam dolgu miktarıyla Başiskele Kavşağı, uluslararası ölçekte örnek projeler arasına girdi.

862 Metrelik Bağlantı Kolu

Ömer Türkçakal Bulvarı ile D-130 Karayolu’nu birbirine bağlayacak 862 metrelik bağlantı kolunda da çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

HABER: Ayten BİROL - KÖRFEZ/TEKHA