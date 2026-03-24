Bakan Wright: Üretimi Artırın Mesajı Fiyatlarla Veriliyor

S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek konferansında konuşan Wright, mevcut petrol fiyatlarının henüz tüketim talebinde belirgin bir azalmaya neden olacak seviyeye ulaşmadığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı ve Bölgesel Gerilimlerin Etkisi

Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların enerji ve kritik malzeme akışları üzerindeki etkilerine değinen Wright, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti. Wright, "Ancak bu, bir sonraki yönetime ertelenebilecek bir çatışma değildi." dedi. Konuşmasında İran'ı sert bir dille eleştiren Wright, İran'ı "artan gücünü enerji piyasalarını sıkıntıya sokmak ve bölgesinde istikrarı bozmakla" suçladı. Wright, "Şu an yaşanan kısa vadeli aksaklık, ancak onlarca yıldır süregelen bir sorunu sona erdirecek ve çok daha barışçıl, müreffeh ve enerji açısından çok daha güvenli bir dünya sağlayacak." şeklinde konuştu.

Arz Güvenliği İçin Rezervler Devreye Girdi

Petrol fiyatlarındaki yükselişin piyasaya "daha fazla üretin" sinyali verdiğini belirten Bakan Wright, fiyatların talepte anlamlı bir düşüşe yol açacak kadar yeterince yükselmediği değerlendirmesinde bulundu. Arz endişelerini gidermek adına atılan adımlara değinen Wright, 20 Mart itibarıyla ABD'nin rezervlerinden petrol akışının başladığını kaydetti.

Wright, bu akışın detaylarına ilişkin, "ABD rezervlerinden petrol akışı günlük 1 milyon ile 1,5 milyon varil arasında olacak, toplamda ise 3 milyon varile yakın bir seviyeye ulaşabilir." bilgisini paylaştı. Özellikle Asya bölgesinin arz sorununu en yoğun hisseden yer olduğunu vurgulayan Wright, petrolün bölgedeki rafinerilere ulaşmasını sağlama ve rafineri faaliyetlerindeki düşüşü asgari düzeyde tutma hedefinde olduklarını belirtti.

