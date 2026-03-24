Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), deprem sonrası bölgede nitelikli iş gücü açığını kapatmak amacıyla 'İş Makinesi Operatörlüğü ile İstihdama ve Yeniden İnşaya Güç Veriyoruz' projesini hayata geçiriyor. Proje ile toplam 90 kursiyer, beko-loder, ekskavatör ve kule vinç kullanımı başta olmak üzere ileri düzey simülatör eğitimleri alacak.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kursiyerlere gerçek saha risklerinden uzak, güvenli bir ortamda eğitim verileceğini belirterek, 'Simülatör teknolojisi sayesinde pratik beceriler hızlı ve etkin şekilde gelişecek. Kursiyerler kanal kazma, kamyona yükleme ve kule vinç ile yük taşıma gibi uygulamalı senaryolar üzerinde deneyim kazanacak.' ifadelerini kullandı.

Eğitimler, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi İŞGEM bünyesinde modern sınıflarda gerçekleştirilecek. Başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika alarak inşaat ve altyapı sektörlerinde istihdama katılacak.

Proje kapsamında kurulacak eğitim atölyesi, TSO bünyesinde sürekli faaliyet gösterecek. Böylece her yıl yaklaşık 90 yeni operatör yetiştirilerek, Malatya'nın yeniden inşa sürecine ve bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE