Adıyaman Valiliği, vatandaşlarla birebir iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen halk buluşmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu hafta gerçekleştirilen buluşmalarda, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşların dile getirdiği konuları not aldırarak, çözüm için ilgili kurumlara çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Halk buluşmalarında Valilik Makamı, vatandaşlara açılarak birebir görüşmelerin yapılmasına imkân sağlıyor. Vatandaşlar, sorunlarını ve beklentilerini doğrudan Valiliğe iletirken, yetkililer de çözüm odaklı yaklaşımıyla talepleri kayıt altına alıyor.

Program kapsamında toplumun her kesiminden vatandaşların katılımına olanak tanınırken, halk buluşmaları sayesinde kamu hizmetlerinin etkinliği artırılıyor. Ayrıca, uygulamalar sırasında vatandaşlarla sürekli iletişim kurularak geri bildirimler toplanıyor ve çözüm süreci yakından takip ediliyor.

Vali Varol'un talimatıyla başlatılan çalışmalar, vatandaşların dile getirdiği sorunların kısa sürede ilgili birimler tarafından ele alınmasını ve çözüm yollarının hayata geçirilmesini hedefliyor.

