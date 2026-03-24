ABD-İsrail-İran savaşı 25'inci gününe girerken, bölgedeki gerilim artarak devam ediyor. İran'ın misilleme saldırıları sürerken, Tel Aviv'de son füze dalgasında en az 3 binanın yıkıldığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusundaki bazı beldelere hava saldırıları düzenledi. Ordu, saldırıların görüntülerini paylaşarak, tahliye edilen bölgelerde operasyonların sürdüğünü duyurdu.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, ABD müttefiki ülkelerden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İran'a yönelik saldırılara katılma olasılığı giderek güçleniyor. Suudi Arabistan'ın ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiği belirtilirken, krallığın aktif çatışmaya katılımının 'an meselesi' olduğu kaydedildi.

Öte yandan Mısır istihbaratının, İran Devrim Muhafızları ile güven ortamı oluşturmak için çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği öne sürüldü. Katar, Umman, Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin arka kanallar üzerinden diplomatik temaslarını sürdürdüğü bildirildi. Ayrıca Pakistan'ın, ABD ve İran üst düzey yetkilileri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapma önerisi gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile 'çok iyi ve verimli' görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, İran enerji altyapısına yönelik saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Trump, 'Devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatı verdim.' ifadelerini kullandı.

Ancak İranlı yetkililer, Trump'ın müzakere yapıldığı iddialarını reddetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen görüşmelerin doğru olmadığını belirtti.

Bölgede diplomatik temaslar yoğun şekilde devam ederken, taraflar arasında olası bir ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağı belirsizliğini koruyor. Piyasalarda ise gerilim, enerji fiyatları ve altın gibi güvenli liman yatırım araçlarında dalgalanmaları tetikliyor.

