“Yalnız Değilsiniz: Devlet Kapısı Her Zaman Açık”

Valilik bünyesinde hizmet veren birim, ihtiyaç duyan herkese rehberlik ederek önemli bir sosyal destek mekanizması sunuyor.

ŞİDDETE KARŞI GÜÇLÜ DESTEK MEKANİZMASI

Açık Kapı uygulaması kapsamında faaliyet gösteren Şube Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede başvuru yollarından biri olarak öne çıkıyor. Şiddete maruz kalan, şiddete tanık olan ya da herhangi bir mağduriyet yaşayan vatandaşlara; hukuki haklar, başvuru süreçleri ve atılması gereken adımlar konusunda detaylı bilgilendirme yapılıyor.

VATANDAŞLAR DOĞRUDAN BAŞVURABİLİYOR

Kars Valiliği giriş katında hizmet veren birim, vatandaşların kolay erişebileceği bir noktada bulunuyor. Başvuru yapmak isteyenler, herhangi bir randevuya ihtiyaç duymadan doğrudan Kars Valiliği bünyesindeki Açık Kapı Müdürlüğüne başvurabiliyor.

AMAÇ: FARKINDALIK VE GÜVEN

Yetkililer, kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli unsurlardan birinin farkındalık olduğunu vurgularken, Açık Kapı biriminin bu doğrultuda hem bilgilendirme hem de yönlendirme görevi üstlendiğini belirtiyor. Vatandaşların haklarını bilmesi ve doğru kurumlara yönlendirilmesi sayesinde mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ” MESAJI

Yetkililer tarafından yapılan çağrıda, şiddete maruz kalan ya da tanık olan tüm vatandaşların sessiz kalmaması gerektiği ifade edilerek, “Yalnız değilsiniz, devlet her zaman yanınızda” mesajı verildi.

Kars’ta hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğü, sunduğu desteklerle hem bireylerin yanında olmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi sürdürüyor.

CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA