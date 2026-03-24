Milli Savunma Bakanlığı ve Edirne Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilecek program, Selimiye Meydanı’nda yoğun katılımla yapılacak.

Selimiye Meydanı’nda Büyük Buluşma

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, savunma sanayisinin gurur verici envanterinin vatandaşlarla buluşturulacağı belirtildi. Etkinlikte, yerli üretim savunma sistemleri yakından tanıtılacak ve ziyaretçilere önemli bir deneyim sunulacak.

Şehitler Anılacak, Teknoloji Tanıtılacak

Program kapsamında hem Balkan şehitleri anılacak hem de Türkiye’nin savunma alanındaki yerli ve milli gücü gözler önüne serilecek. Etkinlik, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren anlamlı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Tüm Vatandaşlara Davet

26 Mart Perşembe günü saat 12.00 ile 18.00 arasında Selimiye Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

EDİRNE / TEKHA