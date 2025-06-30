CHP İpsala geçmiş dönem belediye başkan adayı Cenan Tetik’in kızı Ecem ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın yeğeni Eren, kalabalık bir davetli topluluğu önünde dünyaevine girdi.

PROTOKOL TAM KADRO NİKÂHTA

İpsala’da düzenlenen düğün cemiyetine başta Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal olmak üzere, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İpsala İl Genel Meclis üyeleri İsmail Aliş, Cevdet Kurt, Keşan İl Genel Meclis üyesi Sezgin Gündoğdu geçmiş dönem Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, geçmiş dönem Hacı Belediye Başkanı Cevdet Karagöz, geçmiş dönem İbriktepe Belediye Başkanı Galip Gören, geçmiş dönem Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, CHP Edirne geçmiş dönem İl Başkanı Oktay Bozkurt, Samet Kahraman, geçmiş dönem CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, 25.dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Mustafa Bezbaş, CHP 28.dönem Edirne Milletvekili Aday Adayı Namık Kemal Oğuz, geçmiş dönem Edirne geçmiş dönem CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Serkan Liznak, geçmiş dönem CHP Enez Belediye Başkan Aday Adayı Halit Çelik, Tülev Balıkesir İl Başkanı Derbo Sağır, çok sayıda siyasetçi, işadamı, genç çiftin sevenleri bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadı.

SİYASET VE AİLELER EL ELE

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman gibi mülki idare temsilcilerinin de yer aldığı törende; Edirne, Keşan, Uzunköprü ve çevre ilçelerden çok sayıda katılımcı hazır bulundu. Tören, genç çiftin alkışlarla evliliğe ilk adımı atmasıyla son buldu.

“MUTLULUKLAR ECEM VE EREN!”

Siyaset ve iş dünyasından isimlerin de katıldığı bu özel gecede genç çift, alkışlar eşliğinde yeni hayatlarına adım attı. Davetliler Ecem ve Eren çiftine bir ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.