Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, suçlarından dolayı aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

Gerçekleşen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti ve silahla yağma suçlarından aranan iki şüpheli yakalanarak Edirne Cezaevi’ne sevk edildi.

İlk operasyon Yenimescit Mahallesinde gerçekleştirildi. Yağmur Sokak üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde, N.D. isimli şahsın, Edirne Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Diğer operasyon ise Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 700 Evler TOKİ civarında yapılan kontroller esnasında yapıldı. M.D. isimli şahsın, Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Konutta Silahla Yağma” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Her iki şüpheli de emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilirken, cezaevine gönderildi.