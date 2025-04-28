Memleket Partisi Keşan İlçe Başkanı Salih Kirezci, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e konuştu.

Başkan Kirezci, siyasi davaların halkı yorduğunu ve siyasete güveni azalttığını ifade ederek, “Ülkenin gündemi hoş değil, güzel günler beklemiyor” dedi.

Keşan Belediyesi’nin 1 yıllık performansını değerlendiren Memleket Partisi Keşan İlçe Başkanı Salih Kirezci, “Çok artı ya da eksi bir durum görmedik. Ancak personel sayısı nüfusa göre yüksek, bu eleştirilebilir” yorumunu yaptı. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kirezci, “Hükümet çözüm aramıyor, rant peşinde. Faizler yükseliyor, enflasyon hedefleri tutmuyor, halkın maaşı eriyor” dedi.

https://youtu.be/1nh6D8f6Lng

İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ın tutuklanmalarını hukuksuzluk olarak nitelendiren Başkan Kirezci, “35 yıl sonra diploma iptali ve 500 milyar liralık yolsuzluk iddiası inandırıcı değil. Özdağ’ın suçu ne, bilen var mı?” diye sordu. Selahattin Demirtaş’ın 9 yıldır cezaevinde olmasını da eleştirerek, “Terörist dedikleriyle şimdi sıkı fıkılar, bu akla mantığa sığmaz” dedi.

Keşan’daki spor faaliyetlerine de değinen Kirezci, amatör spor kulüplerine desteğin azaldığını belirterek, “Keşanspor bir semboldür, kurumlar halkı teşvik ederek destek vermeli” çağrısında bulundu.

İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in Memleket Partisi Keşan İlçe Başkanı Salih Kirezci ile yaptığı röportaj şöyle: