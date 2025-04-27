Bekir Korkmaz: "Bir Davanın, Bir İdealin Temsilcisiyiz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Gençlik Derneği Adıyaman İl Başkanı ve Mali Müşavir Bekir Korkmaz, katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 'Allah'ına kul olmayan davasına er olamaz' veciz ifadesiyle yola çıktık. Milli Gençlik Derneği olarak hak ile batılı ayırt eden, ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sunan, ahlakı ve maneviyatı önceleyen bir gençlik yetiştirme amacı taşıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum."

Ahmet Özvatan: "MGD, Türkiye'nin En Müstesna Teşkilatlarından"

Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan ise yaptığı konuşmada, MGD’nin Türkiye’de hızla teşkilatlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İmanla, azimle ve aşkla çalışan, yeryüzüne adil düzeni getirmeyi amaçlayan, gençlerin ahlak ve maneviyatla yetişmesini önceleyen bir yapıyız. Adıyamanlılardan beklentimiz, Milli Gençlik Derneği'ne sahip çıkmaları ve destek olmalarıdır."

Muhammed Fatih Müjdeci: "Milli Gençlik Derneği, Umudun Adıdır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci de açılışta yaptığı kapsamlı konuşmada, Milli Gençlik Derneği’nin üç temel görevi olduğunu vurguladı:

İslam’sız saadet olmayacağını öğretmek:

Müjdeci, gençlere İslam’ın huzur ve mutluluk getirdiğini anlatacaklarını belirterek, "Allah'a kul olmayan davasına er olamaz" ilkesinin gençlere aktarılacağını söyledi.

Cihatsız İslam olmayacağını öğretmek:

Hakkı, iyiliği ve adaleti yeryüzünde hâkim kılmak için mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Müjdeci, cihat ibadetinin önemine dikkat çekti.

Dünya Siyonizmiyle Mücadeleyi Öğretmek:

Müjdeci, dünya siyonizminin kurduğu kurumlarla insanlığı tahakküm altına aldığını, gençlerin bu konuda bilinçlendirileceğini ifade etti.

Müjdeci, konuşmasında ayrıca Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatından örnekler vererek, gençlere ahlak, cihat ve mücadele ruhunu aktarma çağrısında bulundu.

"İhlasla Başladık, Başarıyla Tamamlayacağız"

Programın sonunda tüm konuşmacılar, Milli Gençlik Derneği’nin Adıyaman’daki çalışmalarının, Erbakan Hoca'nın çizdiği dava anlayışı doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı. Açılış töreni, dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimiyle sona erdi.

MGD Adıyaman İl Başkanı Bekir Korkmaz, programa katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "İhlâsla başladık, başarıyla tamamlayacağız" mesajını verdi.

Kaynak : PHA