Ziyaretler ve Değerlendirmeler

Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman, ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ı da ziyaret etti. Yaklaşık dört saat süren görüşmelerin ardından açıklama yapan Özel, Manisa ve İzmir programlarını iptal ederek İstanbul’a geldiğini belirtti.

"İmamoğlu’nun Adaylığı Milletin Kararıdır"

İmamoğlu’nun adaylıktan vazgeçmesi yönünde pazarlık yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddeden Özel, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu’nun kendisi dahi bu saatten sonra adaylıktan çekilemez. 15,5 milyon insan ona oy verdi. Bu emanet bizim üzerimizdedir. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanı, Allah’ın izniyle ve milletimizin takdiriyle Ekrem İmamoğlu olacaktır. Biz Erdoğan’dan İmamoğlu’na özgürlük dilenip karşılığında adaylık pazarlığı yapacak siyasetin insanı değiliz."

"Yargıda ve Cezaevinde Büyük Haksızlıklar Var"

Özel, Ümit Özdağ’ın tutukluluk sürecine de değinerek iddianamenin boş olduğunu, siyasi saiklerle hareket edildiğini belirtti. Ümit Özdağ’a yönelik uygulamanın Türkiye’de demokrasinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade eden Özel, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ’ın tutuklulukları hepimizin utancıdır," dedi.

"Nepotizme Karşıyız, Aile Kayırmacılığı Bizim İşimiz Değil"

Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ortak noktayı "nepotizme ve aile kayırmacılığına karşı olmak" şeklinde tanımlayan Özel, "Bizim ödümüz kopar hak etmeyen birini bir göreve getirmekten. Aile kayırmacılığı yapanlar belli taraftadır, biz değiliz," ifadelerini kullandı.

"Çocuklara ve Ailelere Yapılan Zulüm Namertliktir"

Özel, İmamoğlu’nun yakınlarına yönelik son günlerde yürütülen gözaltı süreçlerini de sert şekilde eleştirerek, "Savaş hukukunda bile çocuklara ve eşlere dokunulmaz. Burada yapılan zulümdür, namertliktir," dedi.

"Jammer Kullanımı Yasaldır"

Son günlerde kamuoyuna yansıyan "gizli kamera görüntüsü" ve "çanta" tartışmalarına da değinen Özel, şunları söyledi:

"Koruma prosedürlerine göre, VIP koruma kapsamında bir yere girişte güvenlik kameraları kapatılır. Çantada iddia edilen para yok, o çanta sinyal kesici jammer cihazı içeriyor. Ekrem İmamoğlu için kullanılan jammer, Tayyip Erdoğan için de kullanılıyor."

Özel, jammer cihazlarının belediyeler ve devlet kurumları tarafından resmi ihalelerle alındığını, bu tür cihazların yasadışı bir durum teşkil etmediğini vurguladı.

"Türkiye Yargı Tarihinin En Karanlık Süreçlerinden Geçiyor"

Özel, İmamoğlu ve avukatlarına yönelik açılan davaları eleştirerek, yargı üzerinde siyasi baskı kurulduğunu belirtti. "Akın Gürlek, pehlivan olsa rakibini güreşten önce tutuklatırdı," diyen Özel, yargı mensuplarına vicdanlarına ve meslek yeminlerine sadık kalmaları çağrısında bulundu.

"Sandıkta Hesap Sorulacak"

Özel, yaşanan tüm hukuksuzluklara karşılık çözümün sandıkta verileceğini belirterek, "Sandık gelecek, Tayyip Erdoğan tarihteki yerini alacak. Milletimiz, adaleti ve demokrasiyi sandıkta yeniden inşa edecek," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA