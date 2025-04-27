AFAD tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği belirtilerek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun," paylaşımında bulundu.

Depremin, Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildiği öğrenilirken, yetkililer sahadaki tarama ve kontrol çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"Deprem Anında Yapılması Gerekenler"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda şu temel kurallar hatırlatılıyor:

Sakin olun: Panik yapmak, doğru hareket etmeyi zorlaştırır.

Çök-Kapan-Tutun: Sağlam bir eşya (masa, sıra, koltuk) altına girin, başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın, düşmemek için sabit bir yere tutunun.

Pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan uzak durun: Camlardan, raflardan, dolaplardan ve ağır eşyalardan uzak kalmaya çalışın.

Asansör kullanmayın: Deprem anında asansör kullanmak tehlikelidir. Merdivenleri kullanmak da risk oluşturabilir; binada güvenli bir alan bulun.

Açık alandaysanız: Binalardan, direklerden ve ağaçlardan uzak bir noktaya geçin.

Araç kullanıyorsanız: Güvenli bir şekilde aracı durdurun, araç içinde bekleyin. Üzerinize bina, ağaç ya da direk düşmeyecek bir yerde olun.

Deprem sonrası: Artçı sarsıntılara karşı dikkatli olun, binaların hasar tespit çalışmaları tamamlanmadan yapıya tekrar girmeyin.

AFAD ayrıca, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri, asılsız bilgilere itibar etmemeleri ve afet çantalarını hazır bulundurmaları gerektiğini vurguluyor.

"Afet Çantasında Bulunması Gerekenler"

Afet ve acil durumlar için hazırlanan çantalar, olası bir deprem veya benzeri afet sonrası hayat kurtarıcı olabilir. AFAD'ın önerdiği temel malzemeler şunlardır:

Kimlik ve Önemli Belgelerin Fotokopileri (Nüfus cüzdanı, ehliyet, sigorta poliçesi vb.)

İlk Yardım Malzemeleri (Banda, sargı bezi, antiseptik solüsyon, makas, ağrı kesici ilaçlar)

Su ve Dayanıklı Gıda (En az 72 saat yetecek kadar su ve bozulmayan hazır gıdalar)

Yedek Giysi ve Battaniye (Mevsime uygun giysi, iç çamaşırı, sıcak tutacak malzemeler)

Fener ve Yedek Piller (El feneri ve yedek pil bulundurulması önemlidir)

Powerbank ve Şarj Cihazı (Cep telefonu iletişimi için)

Düdük (Enkaz altında sesinizi duyurmak için kullanılabilir)

Çakı ve Çok Amaçlı Alet

Islak Mendil, Tuvalet Kağıdı ve Hijyen Malzemeleri

Maske ve Eldiven (Tozlu ortamlar için koruma amaçlı)

Nakit Para (Kredi kartlarının kullanılamayacağı durumlar için)

AFAD, her aile bireyi için kişisel ihtiyaçlara göre ek malzemeler de çantaya dahil edilmesini önermektedir. Afet çantasının düzenli aralıklarla kontrol edilerek su ve gıdaların tazelenmesi gerektiği de hatırlatılıyor.

Kaynak : PHA