İsmail Demir: “Deprem Gerçeğini Unutmamalıyız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, 6 Şubat depreminin izlerine değinerek, ülkenin en önemli gündem maddesinin deprem olması gerektiğini vurguladı. Japonya örneğini anımsatan Demir, "Bizde de dürüstlük, liyakat ve ahlak olsaydı, can kaybı yaşanmazdı. Deprem değil, çürük binalar ve denetimsizlik öldürür," ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Demir, "İstanbul giderse Türkiye gider" diyerek deprem gerçeğine karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Demir, ayrıca partisinin ahlaklı, dürüst ve liyakatli belediyecilik anlayışını Türkiye’ye yerleştireceklerini belirtti.

Ahmet Özvatan: “Milli Görüş Davasına Sahip Çıkıyoruz”

İl Başkanı İsmail Demir’in ardından söz alan Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan, Milli Görüş'ün temel prensiplerinin önemine vurgu yaptı. Özvatan, “Ahlaki ve ekonomik sıkıntıların yoğun olduğu bu dönemde, Erbakan Hocamızın gösterdiği yolda yürüyerek sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız,” dedi. Adıyaman teşkilatının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Özvatan, teşkilat mensuplarının gayretlerinin muvaffakiyetle sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Fatih Müjdeci: "Bu Milletin Bize İhtiyacı Var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci ise konuşmasında deprem bölgelerinde yaptıkları saha çalışmaları hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Müjdeci, Malatya ve Adıyaman’da yaşanan gerçek durumun, hükümetin televizyonlarda anlattığı tablolarla örtüşmediğini vurgulayarak, "Malatya'da 211 dükkânı ziyaret ettik. Esnaf siftah yapmadan gününü kapatıyor. Konteyner çarşılarında yaşayan vatandaşlarımız, gece karanlığında sokak lambası bile yakılamadığı için ekmek almaya dahi çıkamıyor," ifadelerini kullandı.

Depremin kader olduğunu, ancak tedbirin imanın bir gereği olduğunu belirten Müjdeci, yapılan imar çalışmalarında ihmallerin, gecikmelerin ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin altını çizdi. Malatya’da yüzde 20 konut teslim oranına ulaşıldığını aktaran Müjdeci, birçok vaadin henüz temelinin dahi atılmadığını kaydetti.

Müjdeci, Adıyaman'da yaşanan acılara da değinerek, "80 yaşındaki Abdullah Yetim amcamız, 5 evladını ve torunlarını kaybetmiş. Ellerimiz titreyerek dinledik. 'Allah rızası için gelin bizi bunlardan kurtarın' diye feryat etti. Bu milletin bize ihtiyacı var. Bu sahada açıkça görülüyor," dedi.

Müjdeci ayrıca, konteyner çarşılarda elektriklerin dahi tasarruf gerekçesiyle kapatıldığını, akşam saatlerinde kadınların ve çocukların karanlık sokaklarda korku içinde yaşamak zorunda kaldığını belirterek, "2025 Türkiye’sinde, Adıyaman’da Afrika’daki manzaralardan daha acı bir tablo var," ifadelerini kullandı.

“Bardağın Boş Tarafını da Konuşacağız”

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Müjdeci, "Evet, yapılan hizmetler vardır. Ancak bardağın boş tarafı dolu tarafından daha fazladır. Eksiklikleri konuşmazsak, yanlışları ifade etmezsek Allah bize bunun hesabını sorar," diyerek adil ve yapıcı bir muhalefet anlayışını savunduklarını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm projelerinin rantsal dönüşüm adı altında yürütüldüğünü söyleyen Müjdeci, "Deprem bölgelerinde yerinde dönüşüm yapılmadı. Sözler tutulmadı. Bu millet hak ettiği hizmeti almak zorunda," dedi.

"Ahlaki Çöküşe Dur Diyeceğiz"

Müjdeci, Türkiye’de yaşanan sosyal çöküşe de dikkat çekerek, İstanbul Sözleşmesi’nin etkilerinden, artan boşanma oranlarından ve aile yapısındaki bozulmalardan örnekler verdi. Uyuşturucu bağımlılığı, cinayetler ve ahlaki yozlaşmanın toplumu tehdit ettiğini ifade eden Müjdeci, "Önce ahlak ve maneviyat şiarıyla hareket etmek zorundayız. Çünkü nesil kaybı, toprak kaybından daha büyük bir yıkımdır," diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin bu noktada umut olduğunu belirten Müjdeci, "Doğru sözü doğru zamanda söylemek boynumuzun borcudur. Hayra motor, şerre fren olacağız," diyerek parti kadrolarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.

"Fatih Erbakan İçin Söz Verdiler"

Toplantının sonunda, katılımcılar 2028 seçimlerinde Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışacaklarına dair söz verdiler. Hep bir ağızdan üç kez "Söz!" diyerek desteklerini ilan eden partililer, Türkiye'de adil düzenin yeniden tesis edilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, kapanış konuşmasında, "İktidara geldiğimiz gün, adaleti ve liyakati tesis edeceğiz. Türkiye yeniden dirilişin ve adaletin merkezi olacak," ifadelerini kullandı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ve dualarla sona erdi.

Kaynak : PHA