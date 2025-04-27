Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 21.09’da Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 4.9 şiddetindeki deprem nedeniyle ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramalar devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Yetkililer, olası bir gelişmeye karşı başta AFAD ekipleri olmak üzere ilgili kurumların sahada tarama ve incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Adıyaman Valiliği, vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeleri ve paniğe kapılmadan tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak : PHA