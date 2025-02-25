Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Yenigün Sokak üzerinde yaptığı kontrolde D.K. adlı şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, şahsın Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Aşağı Zaferiye Mahallesi Çadır Sokak üzerinde yapılan kontrollerde M.Y. isimli şahsın da Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Kadına Karşı Basit Yaralama” suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Farklı noktalarda gözaltına alınan D.K. ve M.Y adlı şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca Edirne Cezaevi’ne gönderildi.