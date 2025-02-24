Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerinin tamamının teslimi hedeflendiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, büyük bir emek ve çalışma ile Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişilik personelle eşsiz bir seferberlik yürüttüğünü ifade eden Milletvekili Kurt, "Hafta boyu gündüz saatlerinde kesintisiz yürütülen çalışmalar, gece olunca vinçlerin şantiyeyi aydınlatmasıyla devam ediyor. 11 ilde 2025 yılını 'final senesi' ilan eden bakanlık, Devletin kararlı adımları ve yüz binlerce personelin büyük fedakârlığı ile 7/24 devam eden çalışmalarda depremzedelerimizi yuvalarına kavuşması için çalışıyor." dedi.

2024 yılı Eylül ayında 100 bin olan konut sayısının, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, aralık ayı sonunda ise 201 bine ulaştığını, böylelikle 3 aylık süreç içerisinde teslim edilen konut sayısı 101 bin arttığını vurgulayan Kurt, "Adıyaman 'da ise 8.449'u kırsal ve 29.987'si kentsel olmak üzere 38.436 konut devlet tarafından inşa edilmektedir. İhalesi yapılmamış tek bir yapı dahi kalmamıştır. Aynı zamanda 12.529 konut devlet destekli olarak yapılmakta olup, 3.121 konut ise vatandaşların kendi imkanları ile yapılmaktadır." dedi.

Şu ana kadar 202 bine yakın konut ve iş yerinin teslim edildiğini açıklayan Milletvekili Kurt, yıl sonuna kadar 251 bin yapıyı daha tamamlayarak 11 ildeki tüm inşaat çalışmalarını sona erdirmeyi hedeflediğini ve yalnızca konut yapımı için harcanan tutarın 57 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Sene sonu itibarıyla tüm çalışmalar bittiğinde, çevre düzenlemesi, altyapı ve iş yeri inşaatları gibi diğer detaylar da eklendiğinde 6 Şubat depremlerinin toplam maliyetinin 104 milyar doları bulacak.

2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde toplam 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evinin yapılması hedefleniyor.

Bu zor günlerimizde her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve mühendisten işçiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak : PHA