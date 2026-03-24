Basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Sezer, programın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ecdadımıza Yakışır Bir Program Hazırladık”

Vali Yunus Sezer, açıklamasında ecdadın aziz hatırasına yakışır kapsamlı bir etkinlik planlandığını belirterek, Selimiye Meydanı’nda yerli ve milli savunma envanterinde bulunan teçhizatların vatandaşların ziyaretine sunulacağını ifade etti.

Gösteri Uçuşları ve Savunma Sistemleri Sergilenecek

Vali Sezer’in verdiği bilgilere göre programda İHA ve SİHA’lar, ATAK helikopterleri ile F-16 uçaklarının saygı uçuşları ve gösteri uçuşları gerçekleştirilecek. Ayrıca çeşitli yerli savunma sistemleri de vatandaşlarla buluşturulacak.

Mehteran, 57. Alay Yürüyüşü ve Komando Yemini

Etkinlik kapsamında mehteran ve bando konserleri düzenlenecek, 57. Alay gösteri yürüyüşü yapılacak ve komando yemini gerçekleştirilecek. Programın geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Vali Yunus Sezer, tüm Edirnelileri bu anlamlı günde Selimiye Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.

EDİRNE / TEKHA