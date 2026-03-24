AFAD, Sarsıntının Akdeniz Açıklarında Gerçekleştiğini Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz’de Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 15:38 sularında meydana gelen deprem, bölgedeki takip istasyonları tarafından anlık olarak rapor edildi.

Derinlik 61 Kilometre Olarak Ölçüldü

Yapılan teknik incelemeler sonucunda sarsıntının merkez üssü 35.50528 kuzey enlemi ve 32.38028 doğu boylamı olarak belirlendi. AFAD, yerin 61.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin detayları internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Sarsıntıya dair şu an için olumsuz bir durum bildirilmedi.



Muhabir: Adıyamanlılar Net