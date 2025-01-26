Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlılar hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir"dedi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir kısmı tespit edildi 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.