İş dünyası, akademi, medya ve siyaset temsilcilerinden çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği etkinlikte, Adıyaman’ın ekonomik ve kültürel geleceği konuşuldu.

Programda yaptığı konuşmada Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken Alkayış, “Adıyaman, kadim kültürü ve üretken insan kaynağıyla Anadolu’nun en değerli şehirlerinden biridir” dedi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde yatırımcıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Alkayış, “Sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi şehrimizin yeni sanayi ve üretim bölgelerinde yatırım yapmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Alkayış, programa gösterilen ilginin Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması konusunda oluşan gönül birliğini yansıttığını vurgulayarak, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bu tür kültürel ve sosyal buluşmalar; dostlukların pekiştiği, ortak aklın ve kalkınma iradesinin güç kazandığı zeminlerdir” diyen Alkayış, MÜSİAD Adıyaman Şubesi’ne ve katılım sağlayan tüm iş insanlarına teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA