Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde gerçekleştirilen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından sahne alan halk oyunları ekipleri, özellikle Kafkas yöresine ait gösterileriyle izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kars’ın kültürel zenginliğini yansıtan performanslar, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Programa Ziya Polat başta olmak üzere il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

GELENEKLER YAŞATILDI

Nevruz’un kadim ritüelleri de etkinlikte unutulmadı. Protokol üyeleri, örs üzerinde demir döverek yeni yılın güç, bereket ve dayanışma getirmesi temennisinde bulundu. Etkinlik alanında düzenlenen halat çekme yarışması ise özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti ve büyük bir rekabete sahne oldu.

Bayramın vazgeçilmez geleneklerinden biri olan yumurta tokuşturma etkinliği de renkli anlara sahne oldu. Protokol üyeleri arasında gerçekleştirilen bu gelenek, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti.

NEVRUZ ATEŞİYLE FİNAL

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Nevruz ateşinin yakılması oldu. Ziya Polat ve beraberindekiler tarafından yakılan ateşin üzerinden atlanarak, baharın gelişi simgesel olarak kutlandı. Ateş etrafında toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kars’ta düzenlenen Nevruz kutlamaları, hem geleneklerin yaşatılması hem de toplumsal birlikteliğin güçlenmesi açısından anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA