Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde, doğum ambulans içinde sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

Miadını Geçen Gebe İçin Acil Müdahale

Edinilen bilgilere göre, 40 haftalık gebelik süresini doldurmasına rağmen doğumun başlamadığı, yani “miad gebe” olarak değerlendirilen hasta için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hastayı evinden alarak Ayvacık Devlet Hastanesi’ne nakletmek üzere yola çıktı.

Doğum Ambulans İçinde Gerçekleşti

Nakil sırasında doğum sancılarının başlaması üzerine ambulans ekibi süreci yakından takip etti. Anne ve bebeğin hayati bulgularını sürekli kontrol eden sağlık görevlileri, doğumun güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Ambulans içinde dünyaya gelen kız bebeğin ilk müdahalesi de ekipler tarafından yapıldı.

Anne ve Bebek Hastaneye Güvenle Ulaştırıldı

Doğumun ardından anne ve yeni doğan bebek, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne güvenli şekilde sevk edildi. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden Açıklama

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dünyaya gözlerini açan minik bebeğimize ‘hoş geldin’ diyor, kendisine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Müdahalede görev alan tüm sağlık personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

BİROL GÜNGÖRDÜ / ÇANAKKALE - TEKHA