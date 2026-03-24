Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları katıldı.

Yürütülen Projeler Değerlendirildi

Toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen projeler ve hizmetler detaylı şekilde ele alındı. Devam eden çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, planlanan projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Koordinasyon ve Hizmet Kalitesi Vurgusu

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik konular da gündeme geldi. Katılımcılar, Çanakkale genelinde yürütülen hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar üzerinde durdu.

Çanakkale Valiliği, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik toplantıların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

