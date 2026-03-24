"Tedarik Sorunu Bulunmuyor"

DMM tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine atıfta bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir aksama yaşanmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiği ve mevcut stokların iç piyasa ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirtildi.

Arz Güvenliği Vurgusu

Türkiye'nin farklı tedarik kanallarına sahip olduğu ve ilgili alanlarda arz güvenliğini kesintisiz sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması ve yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir."

İletişim Başkanlığı, dezenformasyon içerikli bu tür iddialara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.



ANKARA / TEKHA