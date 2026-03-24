Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, teknoloji üreten bir güç olma yolunda ilerlediğini belirterek ODTÜ ve TÜSEB arasında imzalanan tarihi protokole eşlik etti. Yapılan anlaşma ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinesinde yürütülen Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), hastanelerden sonra ilk kez bir üniversite bünyesinde kurulacak.



"Sağlık Sanayisi Yeni Yüz Akımız Olacak"

Protokol töreninde konuşan Bakan Memişoğlu, "üreten sağlık" mottosunun altını çizdi. Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye, sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olmuş bir ülke olarak aynı zamanda teknolojisini de üreten ve artık dünyaya sağlıkta yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline geliyor. Mühendislerimize, bilim insanlarımıza, hekimlerimize bu konuda güveniyorum. Sağlık sanayisi, savunma sanayisi gibi Türkiye’nin yüz akı olacak."

Üreten Sağlık Portalı'na 3 Ayda 390 Fikir

Bilimsel fikirlerin ticari ürüne dönüşmesi için kurulan ekosisteme dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Üreten Sağlık Portalı" hakkında güncel verileri paylaştı. Portalin Ocak 2026 itibarıyla faaliyete geçtiğini belirten Memişoğlu, kısa sürede ulaşılan başarıyı şu sözlerle aktardı:

"İnsanların fikrini alıp onları ticari ürün haline getirecek bir ekosistem oluşturmak için 'Üreten Sağlık Portalı'nı oluşturduk. Son Ocak ayı 2026’sında bu portal faaliyete geçti ve 3 ayda 390 tane fikrin kaydı olduğunu gördük. Bu da insanlarımızın bu konuda ne kadar altyapıya sahip olduğunu gösteriyor."



ODTÜ'nün Mühendislik Gücü Sağlıkla Birleşiyor

Solunum cihazından aşıya kadar yerli üretim kapasitesinin arttığını ifade eden Memişoğlu, ODTÜ'nün teknolojik birikiminin bu süreçteki önemine değindi. Bakanlık, TÜSEB üzerinden bilim insanlarının önünü açmaya devam ederek Türkiye'yi dünyanın en iyi sağlık teknolojisi üreticilerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.



