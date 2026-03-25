“Bu ameliyat burada yapılamaz” denilerek şehir dışına yönlendirilen 37 yaşındaki Songül Asiltürk, Çanakkale’deki başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy (MAE) Devlet Hastanesi, tıp literatüründe nadir rastlanan ve tedavisi uzmanlık gerektiren Wilkie Sendromu (Superior Mezenterik Arter Sendromu) operasyonuna imza attı. Yaklaşık bir yıldır şiddetli bulantı ve kusma şikayetleriyle mücadele eden 37 yaşındaki Songül Asiltürk, Çanakkale’de gerçekleştirilen başarılı kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.



"Çanakkale’de Yapılamaz" Denilen Ameliyatla Hayata Tutundu

Şikayetleri üzerine farklı sağlık merkezlerine başvuran Asiltürk’e, hastalığının nadir olduğu ve operasyonun Çanakkale’de gerçekleştirilemeyeceği söylenmişti. Ancak tavsiye üzerine başvurduğu MAE Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kahan Öztürk, yaptığı detaylı tetkikler sonucunda hastanın tedavisinin kendi hastanelerinde mümkün olduğunu belirterek ameliyat planını oluşturdu.

Laparoskopik Yöntemle Hızlı İyileşme

Op. Dr. Uğur Kahan Öztürk ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Laparoskopik Duodenojejunostomi (kapalı yöntemle onikiparmak bağırsağı ile ince bağırsak arası bağlantı) ameliyatı başarıyla tamamlandı. Minimal invaziv (küçük kesilerle yapılan) yöntemle gerçekleştirilen bu operasyon sayesinde:





Hastanın ağrı seviyesi minimuma indirildi.



Enfeksiyon riski azaltıldı.



Hasta, ameliyattan sadece 4 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.



Wilkie Sendromu Nedir? Neden Tehlikelidir?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Uğur Kahan Öztürk, hastalığın zorluğuna dikkat çekti:



"Wilkie Sendromu, sindirim sistemindeki ana damarların onikiparmak bağırsağını sıkıştırmasıyla oluşan, nadir ama yaşam kalitesini ciddi şekilde bozan bir hastalıktır. Hastamız uzun süredir beslenme sorunları yaşıyordu. Uyguladığımız kapalı cerrahi ile bu tıkanıklığı giderdik. Bu tür özellikli ameliyatların artık ilimizde yapılabiliyor olması büyük bir kazanımdır."

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser: "İl Dışına Sevk Dönemi Bitiyor"

Hastanenin ulaştığı tıbbi başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, şunları söyledi: "Güçlü sağlık altyapımız ve uzman hekim kadromuzla, daha önce il dışına sevk edilen birçok vakanın tedavisini artık Çanakkale’de gerçekleştirebiliyoruz. Bu başarı, sağlık hizmetlerimizin geldiği üst noktayı kanıtlıyor. Emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

Hasta Songül Asiltürk'ten Teşekkür Mesajı

Kendi şehrinde şifa bulmanın mutluluğunu yaşayan Songül Asiltürk, süreci şu sözlerle özetledi: "Başka yerlerde bu ameliyatın burada yapılamayacağı söylenmişti. Doktorum Uğur Bey'e ve tüm ekibe çok teşekkür ederim. Kendi memleketimde, ailemin yanında sağlığıma kavuşmak benim için en büyük moral oldu."

BİROL GÜNGÖRDÜ / ÇANAKKALE - TEKHA