Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, vatandaşları bir araya getirecek.

Kutlama Programının Detayları Belli Oldu

Nevruz Bayramı Kutlama Programı, 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenecek. Etkinlikte geleneksel Nevruz ritüelleri ve çeşitli kültürel faaliyetler yer alacak.

Baharın Gelişi Coşkuyla Karşılanacak

Nevruz’un birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan etkinlikte, katılımcılar baharın gelişini simgeleyen çeşitli etkinliklerle buluşacak. Programın yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Tüm vatandaşlar, Nevruz Bayramı’nın anlam ve önemini birlikte yaşamak üzere düzenlenecek programa davet edildi.

OSMANİYE / TEKHA