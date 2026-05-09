Osmaniye’de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tanker çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda alevleri fark eden sürücüler durumu ekiplere bildirirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, TAG Otoyolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Düziçi yönüne ilerleyen tankerden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemleri alınırken trafik kontrollü şekilde sağlandı.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Otoyolda yaşanan yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.