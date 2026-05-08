Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, K13 Konteyner Kent’te yaşayan depremzede vatandaşları ziyaret ederek kiracı ailelerin yaşadığı barınma sorunlarını dinledi. Depremin ardından konteyner kentlerde yaşamını sürdüren vatandaşlarla bir araya gelen Doğan, özellikle kiracı depremzedelerin konut hakkı konusunda yaşadığı sıkıntıların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Deprem sonrası yürütülen konut projelerinde kiracı vatandaşların da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Doğan, barınma hakkının yalnızca ev sahipleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelerin kalıcı çözüm beklediğini belirten Doğan, vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldı.

“Kiracı Depremzedeler De Hak Sahibi Olmalı”

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, depremde evsiz kalan kiracı vatandaşların da TOKİ konutlarından faydalanabilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, “Depremde mağdur olan kiracı vatandaşlarımızın da TOKİ konutlarında hak sahibi olması gerekiyor. Hiçbir depremzede vatandaşımızın hakkı göz ardı edilmemeli, kimse barınma hakkından mahrum bırakılmamalıdır.” dedi.

Konteyner Kentte Talepler Dinlendi

K13 Konteyner Kent’te vatandaşlarla görüşen Doğan, özellikle kiracı ailelerin yaşadığı belirsizliğin giderilmesi gerektiğini belirtti. Depremin ardından ortaya çıkan mağduriyetlerin çözümü için çalışmaların sürmesi gerektiğini ifade eden Doğan, vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

“Vatandaşlarımızın Yanında Olmayı Sürdüreceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremzede vatandaşların sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini kaydeden Doğan, kiracı vatandaşların taleplerinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Doğan, “Depremzede vatandaşlarımızın sesi olmaya, yaşanan sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.