Çanakkale’den Ankara’ya Şifa Yolculuğu



Çanakkale’de hayata gözlerini açtığı günden bu yana yaşam mücadelesi veren 54 günlük kız bebek, ileri tetkik ve tedavi imkanları için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara’ya nakledildi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde başlayan umut dolu bekleyiş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam edecek.



Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 54 Günlük Mücadele

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen ve doğduğu andan itibaren sağlık sorunları nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde titizlikle takip edilen minik bebekten sevindirici ancak kritik bir haber geldi.

Hastanenin uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilen 54 günlük yoğun tedavi, takip ve tetkik süreci sonunda; bebeğin sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmesi için daha ileri bir merkezde tedavi görmesi gerektiği kararlaştırıldı.



Gökyüzünde Sağlık Köprüsü: Ambulans Uçak Devreye Girdi

Bebeğin durumunun aciliyeti ve hassasiyeti göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ivedilikle iletişime geçildi. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda minik hasta için hava nakil planlaması saniyeler içinde tamamlandı.

T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait tam teşekküllü ambulans uçak, minik yolcusunu almak üzere Çanakkale Havalimanı’na iniş yaptı. Gerekli tüm tıbbi tedbirlerin alındığı transfer sürecinde, bebek uzman ekipler eşliğinde uçağa yerleştirildi.



Yeni Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hava nakil operasyonuyla Ankara’ya ulaştırılan 54 günlük bebek, Türkiye’nin en köklü sağlık kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Bebeğin ileri tetkik ve tedavi sürecine burada devam edileceği öğrenildi.



İl Sağlık Müdürlüğü'nden Teşekkür Mesajı

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, havalimanı personeline, yenidoğan yoğun bakım uzmanımıza, yenidoğan yoğun bakım sağlık çalışanlarımıza ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelimize teşekkür ediyor, bebeğimize acil şifalar diliyoruz."

HABER KAYNAK: BİROL GÜNGÖRDÜ / ÇANAKKALE - TEKHA