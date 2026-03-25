Valilik Himayesinde Sosyal Destek Hattı

19 Aralık 2023 tarihinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşların yardım talepleri ve ihbarları WhatsApp hattı üzerinden alınmaya devam ediyor.

Vatandaşlara Çağrı Yapıldı

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çevresinde ihtiyaç sahibi, zor durumda bulunan ya da yardıma muhtaç kişileri gören vatandaşların destek hattına bildirimde bulunmaları istendi. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Amaç Daha Fazla İhtiyaç Sahibine Ulaşmak

“Yalnız Değilsiniz” sloganıyla yürütülen proje ile sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine hızlı şekilde destek ulaştırılması amaçlanıyor.