Kilis’te Mesleki Eğitim Masaya Yatırıldı: Vali Ömer Kalaylı Başkanlığında Kritik Toplantı.

Toplantıya vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Eğitimde Mevcut Durum ve Öğrenci Sayıları Ele Alındı

Toplantıda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının mevcut durumu ile öğrenci sayıları detaylı şekilde değerlendirildi. Eğitim kurumlarının kapasitesi ve mevcut yapısı üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Meslek Liselerinin Tanıtımı ve Devamsızlık Sorunu Gündemde

Meslek liselerinin tanıtımına yönelik yapılacak çalışmaların yanı sıra, öğrenci devamsızlığının azaltılmasına ilişkin alınacak tedbirler de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Bu kapsamda farkındalık artırıcı faaliyetlerin planlanması ele alındı.

Okul-Sektör İş Birliği Güçlendirilecek

Toplantıda ayrıca okul ve sektör iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanması amacıyla sektörle entegre eğitim modellerinin önemine vurgu yapıldı.

Gençler Geleceğe Hazırlanıyor

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla mesleki eğitimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için tüm kurumların iş birliği içinde hareket ettiği ifade edildi.

HABER KAYNAK/TEKHA